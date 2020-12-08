Оксфордская вакцина от COVID-19 эффективна на 90% при определенном алгоритме использования, - разработчики
8 декабря, 2020, 21:51
Оксфордский университет и компания AstraZeneca опубликовали результаты последнего испытания своей вакцины от COVID-19
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на медицинский журнал Lancet.
Разработчики сообщили, что вакцина может быть эффективной на 62% при вакцинации 2 полными дозами препарата.
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Если человек сначала получит половину, а затем полную дозу вакцины, то она достигает эффективности 90%.
- Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии.
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