Количество тестирований уменьшается, потому что меньше людей с признаками COVID-19 обращаются в больницы, - Степанов

Об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга, передает " Цензор.НЕТ ".

"Начинают сейчас рассказывать, что у нас количество больных упало, потому что якобы мы стали меньше тестировать. Понятно, что это не так. На сегодняшний день мы тестируем людей, имеющих признаки коронавирусной болезни или которые поступают в больницы с пневмониями", - сказал Степанов .

Он отметил, что подразумевает тестирование методом ПЦР.

"Итак, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, то понятно, что и уменьшается количество тестирований. Но сейчас я дал соответствующее задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем", - пояснил министр.

По словам Степанова, также уменьшилось и количество пациентов, которых госпитализируют.

Напомним, что 12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb