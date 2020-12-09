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Espreso.tvОбществоКоличество тестирований уменьшается, потому что меньше людей с признаками COVID-19 обращаются в больницы, - Степанов

Количество тестирований уменьшается, потому что меньше людей с признаками COVID-19 обращаются в больницы, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы

Об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга, передает " Цензор.НЕТ ".

"Начинают сейчас рассказывать, что у нас количество больных упало, потому что якобы мы стали меньше тестировать. Понятно, что это не так. На сегодняшний день мы тестируем людей, имеющих признаки коронавирусной болезни или которые поступают в больницы с пневмониями", - сказал Степанов .

Он отметил, что подразумевает тестирование методом ПЦР.

"Итак, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, то понятно, что и уменьшается количество тестирований. Но сейчас я дал соответствующее задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем", - пояснил министр.

По словам Степанова, также уменьшилось и количество пациентов, которых госпитализируют.

  • Напомним, что 12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 декабря.

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