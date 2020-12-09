"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и вышел в Лигу Европы

9 декабря, 2020, 23:56

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Матч завершился со счетом 0:0. Встреча команд в Киеве, во втором туре Лиги чемпионов, также завершилась нулевой ничьей.

В турнирной таблице группы B "Шахтер" занял третье место и продолжит свой сезон в Лиге Европы. "Интер" занял четвертое место и покинул еврокубковые розыгрыше.

Победу в квартете получил мадридский "Реал", на втором месте менхенгладбахская "Боруссия". Испанский и немецкий клуб сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

6-й тур

9 декабря

Группа B

"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 0:0

9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ разгромил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 5:1 .