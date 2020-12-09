"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и вышел в Лигу Европы
9 декабря, 2020, 23:56
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Матч завершился со счетом 0:0. Встреча команд в Киеве, во втором туре Лиги чемпионов, также завершилась нулевой ничьей.
В турнирной таблице группы B "Шахтер" занял третье место и продолжит свой сезон в Лиге Европы. "Интер" занял четвертое место и покинул еврокубковые розыгрыше.
Победу в квартете получил мадридский "Реал", на втором месте менхенгладбахская "Боруссия". Испанский и немецкий клуб сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
6-й тур
9 декабря
Группа B
"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 0:0
- 9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ разгромил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 5:1 .
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