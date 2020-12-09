"Над ним работают": Кравчук рассказал о разработке "плана Б" по Донбассу
Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире Украины 24.
По его словам, РФ в рамках переговоров "ничего не делает для того, чтобы убрать препятствия с дороги".
"Мы часами говорим о разных вещах, а о продвижении вперед - ничего. Мы вынуждены искать другие формы влияния", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук отметил, что СНБО готовит решение с новыми подходами.
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"Это и есть, на мой взгляд, план "Б", но сейчас его обсуждать не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают, а во-вторых, это вопрос ТКГ, мы берем в работу то, что решается на уровне государства, нормандского формата ", - сказал он.
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