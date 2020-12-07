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Espreso.tvОбществоКравчук предполагает утверждение "плана Б" по войне на Донбассе в начале 2021 года - росСМИ

Кравчук предполагает утверждение "плана Б" по войне на Донбассе в начале 2021 года - росСМИ


фото: ukrinform
СНБО может утвердить новую стратегию войны с Россией в начале 2021 года

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в комментарии РИА Новости.

"Я думаю, что в начале нового года", - сказал Кравчук, когда может быть утвержден план "Б".

Он уточнил, что входит в группу людей, разрабатывающих план.

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