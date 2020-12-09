Правительство поддержало предложение Степанова продлить общенациональный карантин и режим ЧС до 28 февраля

9 декабря, 2020, 16:41

Кабинет министров одобрил предложение министра здравоохранения Максима Степанова о продлении общенационального карантина и режима ЧП до 28 февраля 2021 года

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 9 декабря.

"Мы предлагаем продлить соответствующее карантинное ограничение, карантин на территории страны до 28 февраля 2021 года. Кроме того, продлить и режим чрезвычайной ситуации, которая у нас действует, также до 28 февраля", - отметил Степанов.

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Кабмин согласовал решение, но с доработкой в однодневный срок.

Напомним, в Украине не продлили карантин выходного дня. В стране сейчас действуют ограничения "оранжевой" зоны .

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