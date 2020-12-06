На Киевщине разбился легкомоторный самолет
6 декабря, 2020, 17:30
В Броварском районе упал легкомоторный самолет, пилот и инструктор остались живы
Об этом сообщает полиция Киевской области в facebook.
Инцидент произошел вблизи села Гоголев. В результате падения два человека получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу.
Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
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