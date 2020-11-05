Минэкономики оценивает снижение ВВП Украины за девять месяцев на уровне 5,5%

5 ноября, 2020, 13:18

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает снижение ВВП Украины за девять месяцев на уровне 5,5%

Об этом говорится в Обзоре экономической активности Минэкономики за ноябрь 2020 года.

В Обзоре говорится, что, по итогам девяти месяцев 2020 году сокращения сводного индекса производства (ЭКО) замедлился, и составил 6,2% против 6,5% за 8 месяцев этого года. Соответственно уменьшение объемов ВВП в январе-сентябре Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,5% и на уровне 3,6% в третьем квартале 2020 года.

Отмечается, что министерство оставило неизменным прогноз снижения ВВП по итогам 2020 - на уровне 4,8% год к году, а также прогноз снижения ВВП в октябре-декабре на 3%.

В Минэкономики отметили, что эти прогнозы сохраняются при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости до конца года как в Украине, так и в мире значительно не ухудшится, а также не будет установлено длительное жесткий карантин на значительной территории Украины.

"Однако, если будет иметь место длительный локдаун в Украине и мире, то падение ВВП в IV квартале может оказаться значительно больше - на уровне 6,0% (п / п), при таких условиях падения ВВП по итогам года ожидается на уровне 5,6 % (г / г) ", - подчеркивается в Обзоре.

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