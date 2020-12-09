Кулеба поехал в Молдову для "перезагрузки отношений"

9 декабря, 2020, 15:58

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9 декабря начал двухдневный визит в Молдову

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины .

"Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове", - говорится в сообщении.

Планируется, что Кулеба встретится с новоизбранным президентом Майей Санду и министром иностранных дел Аурелиу Чокоем.

Они обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности стран, развитие экономического сотрудничества, укрепление безопасности в регионе, усиление взаимодействия в рамках международных организаций.

МИД Украины поддержало идею новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе военного контингента РФ из Приднестровья.