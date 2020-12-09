Кулеба поехал в Молдову для "перезагрузки отношений"
9 декабря, 2020, 15:58
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9 декабря начал двухдневный визит в Молдову
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины .
"Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове", - говорится в сообщении.
Планируется, что Кулеба встретится с новоизбранным президентом Майей Санду и министром иностранных дел Аурелиу Чокоем.
Они обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности стран, развитие экономического сотрудничества, укрепление безопасности в регионе, усиление взаимодействия в рамках международных организаций.
- МИД Украины поддержало идею новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе военного контингента РФ из Приднестровья.
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