МИД Украины поддержал инициативу Санду по выводу российских войск из Приднестровья
Об этом заявила первый заместитель министра Эмине Джапарова в разговоре с молдавским послом Русланом Болбочаном, передает пресс служба ведомства.
Джапаров пригласила Молдову присоединиться к Крымской платформе и проинформировала посла о нарушении прав человека на оккупированном полуострове и о его милитаризации.
Стороны обменялись заявлениями о поддержке суверенитета и территориальной целостности, а также обсудили Приднестровье.
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"Украина является активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и мы поддерживаем инициативу новоизбранной президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы", - заявила Джапарова.
- Напомним, ранее Майя Санду, избранная на пост президента Молдовы, заявила, что будет требовать вывода группы российских войск из Приднестровья.
- Впоследствии, новоизбранный президент Республики Молдова Мая Санду выступила за необходимость вывода из Приднестровья российских военных. В России заявили, что подобное с ними не обсуждалось.
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