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МИД Украины поддержал инициативу Санду по выводу российских войск из Приднестровья


фото: reuters
МИД Украины поддержал идею новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе военного контингента РФ из Приднестровья

Об этом заявила первый заместитель министра Эмине Джапарова в разговоре с молдавским послом Русланом Болбочаном, передает пресс служба ведомства.

Джапаров пригласила Молдову присоединиться к Крымской платформе и проинформировала посла о нарушении прав человека на оккупированном полуострове и о его милитаризации.

Стороны обменялись заявлениями о поддержке суверенитета и территориальной целостности, а также обсудили Приднестровье.

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"Украина является активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и мы поддерживаем инициативу новоизбранной президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы", - заявила Джапарова.

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