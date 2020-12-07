МИД Украины поддержал инициативу Санду по выводу российских войск из Приднестровья

7 декабря, 2020, 17:25

МИД Украины поддержал идею новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе военного контингента РФ из Приднестровья

Об этом заявила первый заместитель министра Эмине Джапарова в разговоре с молдавским послом Русланом Болбочаном, передает пресс служба ведомства.

Джапаров пригласила Молдову присоединиться к Крымской платформе и проинформировала посла о нарушении прав человека на оккупированном полуострове и о его милитаризации.

Стороны обменялись заявлениями о поддержке суверенитета и территориальной целостности, а также обсудили Приднестровье.

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"Украина является активным участником переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и мы поддерживаем инициативу новоизбранной президента Молдовы Майи Санду по скорейшему выводу российских военных подразделений из Приднестровского региона Молдовы", - заявила Джапарова.

Напомним, ранее Майя Санду, избранная на пост президента Молдовы, заявила, что будет требовать вывода группы российских войск из Приднестровья.

Впоследствии, новоизбранный президент Республики Молдова Мая Санду выступила за необходимость вывода из Приднестровья российских военных. В России заявили, что подобное с ними не обсуждалось.