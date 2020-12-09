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Espreso.tvОбществоКПВВ на Донбассе и на границе с оккупированным Крымом во время локдауна будет работать в штатном режиме, - Минреинтеграции

КПВВ на Донбассе и на границе с оккупированным Крымом во время локдауна будет работать в штатном режиме, - Минреинтеграции

Во время локдауна с 8 по 24 января, все КПВВ на границах с оккупированными территориями продолжат работать в штатном режиме

Об этом сообщает пресс служба Минреинтеграции.

Правительство разрешило во время усиления карантина 8-24 января работать КПВВ на границах с ОРДЛО и оккупированным Крымом.

"Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и других", - подчеркнул министр Алексей Резников.

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