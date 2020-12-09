КПВВ на Донбассе и на границе с оккупированным Крымом во время локдауна будет работать в штатном режиме, - Минреинтеграции
9 декабря, 2020, 20:54
Во время локдауна с 8 по 24 января, все КПВВ на границах с оккупированными территориями продолжат работать в штатном режиме
Об этом сообщает пресс служба Минреинтеграции.
Правительство разрешило во время усиления карантина 8-24 января работать КПВВ на границах с ОРДЛО и оккупированным Крымом.
"Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и других", - подчеркнул министр Алексей Резников.
- В медпунктах сервисных центров на КПВВ у оккупированных территорий Донбасса и Крыма гражданам планируют проводить бесплатные тесты на коронавирус.
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