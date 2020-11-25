На КПВВ с оккупированными территориями планируют запустить бесплатное тестирование на коронавирус

25 ноября, 2020, 11:27

В медпунктах сервисных центров на КПВВ у оккупированных территорий Донбасса и Крыма гражданам планируют проводить бесплатные тесты на коронавирус

Об этом заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук в интервью " Интерфакс-Украина ".

"Если говорить об услугах, предоставляемых и предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19. В следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ", - сказала Голованчук.

По ее словам, тестирование проводить как минимум для тех, кто имеет симптомы коронавируса.

"Будет осуществляться тестирование на въезде (на подконтрольную территорию), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет", - отметила замминистра.

Голованчук надеется, что такая услуга начнет работать до конца года.

"Это очень важный момент, потому что сейчас граждане, заезжают с оккупированной территории, делают тесты за свой счет и ждут, когда поступят результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим гражданам", - добавила она.