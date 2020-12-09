Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 12 585 случаев

9 декабря, 2020, 07:58

12585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря

В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработники, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1281 человек;

летальных случаев - 276;

выздоровели - 14554 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 58 271 (в том числе методом ПЦР - 37822, методом ИФА - 20449).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 845 343 человека;

выздоровели - 451 118 человек;

летальных исходов - 14 204;

проведения ПЦР-тестирования - 487 650.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 84538 случаев;

Винницкая область - 18 988 случаев;

Волынская область - 26 832 случая;

Днепропетровская область - 46 056 случаев;

Донецкая область - 27044 случаи;

Житомирская область - 32 498 случаев;

Закарпатская область - 25 029 случаев;

Запорожская область - 38 698 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 730 случаев;

Киевская область - 45 497 случаев;

Кировоградская область - 6524 случая;

Луганская область - 7275 случаев;

Львовская область - 51 375 случаев;

Николаевская область - 22 127 случаев;

Одесская область - 54123 случаи;

Полтавская область - 27 222 случая;

Ровенская область - 34 578 случаев;

Сумская область - 34 226 случаев;

Тернопольская область - 30 203 случая;

Харьковская область - 60 273 случая;

Херсонская область - 12 826 случаев;

Хмельницкая область - 32 960 случаев;

Черкасская область - 28 728 случаев;

Черновицкая область - 35 826 случаев;

Черниговская область - 22 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

12585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020. В частности,... Опубликовано Максим Степанов вторнику, 8 декабря 2020