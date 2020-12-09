Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 12 585 случаев
В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработники, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1281 человек;
- летальных случаев - 276;
- выздоровели - 14554 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 58 271 (в том числе методом ПЦР - 37822, методом ИФА - 20449).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 845 343 человека;
- выздоровели - 451 118 человек;
- летальных исходов - 14 204;
- проведения ПЦР-тестирования - 487 650.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
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Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 84538 случаев;
Винницкая область - 18 988 случаев;
Волынская область - 26 832 случая;
Днепропетровская область - 46 056 случаев;
Донецкая область - 27044 случаи;
Житомирская область - 32 498 случаев;
Закарпатская область - 25 029 случаев;
Запорожская область - 38 698 случаев;
Ивано-Франковская область - 39 730 случаев;
Киевская область - 45 497 случаев;
Кировоградская область - 6524 случая;
Луганская область - 7275 случаев;
Львовская область - 51 375 случаев;
Николаевская область - 22 127 случаев;
Одесская область - 54123 случаи;
Полтавская область - 27 222 случая;
Ровенская область - 34 578 случаев;
Сумская область - 34 226 случаев;
Тернопольская область - 30 203 случая;
Харьковская область - 60 273 случая;
Херсонская область - 12 826 случаев;
Хмельницкая область - 32 960 случаев;
Черкасская область - 28 728 случаев;
Черновицкая область - 35 826 случаев;
Черниговская область - 22 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
12585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020. В частности,...Опубликовано Максим Степанов вторнику, 8 декабря 2020
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