Коронавирус: Канада мобилизует армейских резервистов для помощи правительству

9 декабря, 2020, 07:20

Канада планирует отправить войска для помощи правительствам провинций в борьбе с пандемией коронавируса. С этой целью привлекут резервистов

Об этом сообщает CBC News .

Вооруженные силы Канады мобилизовали 8000 резервистов в рамках реагирования на пандемию COVID-19.

Особое внимание обращают на привлечение резервистов в провинциях Альберта, Саскачеван и Манитоба, имеющих чуть ли не наибольшее количество заражений COVID-19.

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