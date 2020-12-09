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Espreso.tvМирКоронавирус: Канада мобилизует армейских резервистов для помощи правительству

Коронавирус: Канада мобилизует армейских резервистов для помощи правительству

Канада планирует отправить войска для помощи правительствам провинций в борьбе с пандемией коронавируса. С этой целью привлекут резервистов

Об этом сообщает CBC News .

Вооруженные силы Канады мобилизовали 8000 резервистов в рамках реагирования на пандемию COVID-19.

Особое внимание обращают на привлечение резервистов в провинциях Альберта, Саскачеван и Манитоба, имеющих чуть ли не  наибольшее количество заражений COVID-19.

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