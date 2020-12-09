Коронавирус: Канада мобилизует армейских резервистов для помощи правительству
9 декабря, 2020, 07:20
Канада планирует отправить войска для помощи правительствам провинций в борьбе с пандемией коронавируса. С этой целью привлекут резервистов
Об этом сообщает CBC News .
Вооруженные силы Канады мобилизовали 8000 резервистов в рамках реагирования на пандемию COVID-19.
Особое внимание обращают на привлечение резервистов в провинциях Альберта, Саскачеван и Манитоба, имеющих чуть ли не наибольшее количество заражений COVID-19.
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