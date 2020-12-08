Заседание Совета ассоциации Украина - ЕС состоится 11 февраля
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Шмыгаль обсудил с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ключевые вопросы повестки дня отношений Украина - ЕС.
"Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
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Премьер выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и совместного интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения ее целей.
Шмыгаль отметил, что Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, направленных на практическую реализацию договоренностей саммита Украина - ЕС.
Стороны также договорились приложить усилия для заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве во время 7-го заседания Совета ассоциации.
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