Представительство ЕС подтвердило перенос Совета об ассоциации с Украиной

4 декабря, 2020, 13:31

Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Об этом заявили в представительстве ЕС в Украине в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Действительно, Совет ассоциации был отложен до тех пор, пока условия позволят провести ее лично. Между тем мы продолжаем наши тесные контакты с украинскими коллегами", - говорится в сообщении.

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