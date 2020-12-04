Представительство ЕС подтвердило перенос Совета об ассоциации с Украиной
4 декабря, 2020, 13:31
Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации Украина-ЕС
Об этом заявили в представительстве ЕС в Украине в комментарии "Интерфакс-Украина".
"Действительно, Совет ассоциации был отложен до тех пор, пока условия позволят провести ее лично. Между тем мы продолжаем наши тесные контакты с украинскими коллегами", - говорится в сообщении.
Читайте также: ЕС отложил проведение Совета ассоциации с Украиной, - СМИ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb