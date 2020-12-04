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Espreso.tvОбществоПредставительство ЕС подтвердило перенос Совета об ассоциации с Украиной

Представительство ЕС подтвердило перенос Совета об ассоциации с Украиной


фото: reuters
Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Об этом заявили в представительстве ЕС в Украине в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Действительно, Совет ассоциации был отложен до тех пор, пока условия позволят провести ее лично. Между тем мы продолжаем наши тесные контакты с украинскими коллегами", - говорится в сообщении.

Читайте также: ЕС отложил проведение Совета ассоциации с Украиной, - СМИ

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