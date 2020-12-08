Военнослужащие на фронте получат импортные радиоэлектронные ружья для борьбы с дронами, - Хомчак

8 декабря, 2020, 21:34

Главнокомандующий Вооруженными Силами Руслан Хомчак заявил, что военные получат радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками.

Об этом он заявил в интервью изданию АрмияInform.

"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА. Жаль, что сейчас о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, еще речь не идет", - сказал Хомчак.

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