Военнослужащие на фронте получат импортные радиоэлектронные ружья для борьбы с дронами, - Хомчак
8 декабря, 2020, 21:34
Главнокомандующий Вооруженными Силами Руслан Хомчак заявил, что военные получат радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками.
Об этом он заявил в интервью изданию АрмияInform.
"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА. Жаль, что сейчас о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, еще речь не идет", - сказал Хомчак.
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