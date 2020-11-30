Россияне на Донбассе применили запрещенное оружие и задействовали ДРГ, бойцы ООС огнем отогнали диверсантов и сбили их беспилотник
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Вблизи населенного пункта Екатериновка оккупанты применили гранатометы различных систем и 82-мм минометы.
Вблизи Попасной враг стрелял из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского Объединенные силы вовремя обнаружили выдвижение вражеской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся провести минирование украинских позиций. После открытия огня диверсанты противника отступили.
На пути отступления вражеской ДРГ украинские военнослужащие обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.
Кроме того, на этом же участке украинские военные сбили вражеский беспилотник типа "Гранат", входящий в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик-2", который враждебные диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к украинским позициям.
"О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в штабе ООС.
В течение 29 ноября боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
# ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннее сведения о ситуации в районе ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Воскресенье, 29 ноября 2020 г.
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