Россияне на Донбассе применили запрещенное оружие и задействовали ДРГ, бойцы ООС огнем отогнали диверсантов и сбили их беспилотник

30 ноября, 2020, 07:30

В воскресенье, 29 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил четыре раза нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Екатериновка оккупанты применили гранатометы различных систем и 82-мм минометы.



Вблизи Попасной враг стрелял из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского Объединенные силы вовремя обнаружили выдвижение вражеской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся провести минирование украинских позиций. После открытия огня диверсанты противника отступили.

На пути отступления вражеской ДРГ украинские военнослужащие обнаружили средства минирования российского производства, личные вещи диверсантов и другое военное снаряжение.

Кроме того, на этом же участке украинские военные сбили вражеский беспилотник типа "Гранат", входящий в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик-2", который враждебные диверсанты использовали для проведения разведки и корректировки своего подхода к украинским позициям.

"О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в штабе ООС.

В течение 29 ноября боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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