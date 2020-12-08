В Раде зарегистрировали проект закона для восстановления работы НАПК

8 декабря, 2020, 14:02

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона для восстановления работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Проект закона обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, его целью является устранение законодательных пробелов, которые возникли в связи с утратой силы отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" из решения Конституционного суда Украины (КСУ), а также обеспечения надлежащей работы НАПК и установка дополнительных особенностей по осуществлению его полномочий в отношении судей, судей КСУ, направленных на обеспечение соблюдения гарантий независимости указанных лиц.

Законопроектом, в частности, предусматривается внесение изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции", которыми предлагается обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделить его необходимыми полномочиями и правами для их реализации. Документ также предусматривает определение порядка реагирования НАПК на выявление коррупционных нарушений, в частности, судьями или судьями КСУ.

Документом также предлагается восстановить открытый доступ в Единый государственный реестр деклараций чиновников, ввести правовое регулирование решения конфликта интересов, порядка осуществления контроля и полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, в частности судей и судей КСУ, а также обеспечить правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система э-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .

Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.

4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.

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