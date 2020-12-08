Украинцы за десять месяцев оплатили за "коммуналку" 28,6 млрд грн, - Минрегион

8 декабря, 2020, 10:44

Украинцы в январе-октябре оплатили за коммунальные услуги 28,6 млрд грн, или 101,6% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"За десять месяцев 2020 году население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии оплатили 28,6 млрд грн, что составляет 101,6%. При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в эту сумму входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий. При этом отмечается, что на начало января 2020 года задолженность населения за эти услуги составила почти 30,5 млрд грн.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Натальи Хоцянивской, это не значит, что все украинцы исправно платят за потребленные услуги, но свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитывается с долгами за предыдущие периоды.

"К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что на уровне 112,2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является весьма неплохим показателем", - цитирует пресс-служба слова Хоцянивской.

Хоцяновская также назвала "несправедливыми" утверждение на основе данных Государственной службы статистики относительно подорожания коммуналки в октябре на 57%. Она пояснила, что этот показатель вырос за того, что Госстат только с января этого года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию, но в данных по 2019 они не учитывались. Соответственно, подчеркнула Хоцяновская, базы для сравнения различны и именно поэтому возникла такая разница в данных.

Напомним, ранее Госстат сообщил, что начисления за коммунальные услуги в октябре выросли более чем 1,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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