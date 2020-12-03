Начисление за "коммуналку" населению в октябре выросли более чем 1,5 раза, - Госстат

3 декабря, 2020, 09:59

Начисления за коммунальные услуги населению в октябре выросли до 11 млрд грн, что на 57% больше аналогичного месяца прошлого года

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно информации Госкомстата, в октябре 2020 начисления населению за коммунальные услуги составили 11 млрд грн, что на 57% больше показателя октября прошлого года (7 млрд грн).

Населения в октябре оплатило за жилищно-коммунальные услуги 9 млрд грн, или на 18,8% меньше начисленных за этот период сумм.

Отмечается, что к концу месяца задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 22,4 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 16,70 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управления многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.