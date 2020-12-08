Украэрорух подал иск на SkyUP из-за 40 млн грн долга

8 декабря, 2020, 22:22

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины подало в суд на авиаперевозчика SkyUP из-за долгов почти 40 млн грн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на реестр судебных решений.

В исковом заявлении отмечается, что авиакомпания нарушила обязательства по договору о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию и несвоевременно и не в полном объеме рассчиталась за предоставленные услуги.

Украэрорух требует взыскания долга в размере 38,5 млн грн, пени в размере 653,7 тыс, 3% годовых в размере 120,3 тыс. грн и инфляционные потери в размере 700 тыс. грн.