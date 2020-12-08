Стрельба на границе: Россия отказывается от встречи с украинскими пограничниками
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Государственная пограничная служба Украины обратилась к пограничному представителю Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участкам провести встречу заместителей Пограничных представителей сторон. Зато российская сторона отметила о проведении ею одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти", - сказал спикер.
Демченко заявил, что эта ситуация похожа "исключительно на манипулирование и сокрытие информации и непонятные провокационные действия".
Очередную погранично-представительную встречу на более высоком уровне для установления обстоятельств происшествия, о которой пограничная служба ФСБ РФ заявляла 4 декабря, инициировали украинские пограничники.
Первая состоялась между помощниками пограничных представительств и не дала никаких результатов, ведь российская сторона не представила никакой объективной информации о возможном нарушении границы и гибели человека.
На вопрос УП, соответствует ли действительности распространенная СМИ информация о возможной гибели 4 декабря на территории РФ гражданина Украины россиянина по национальности Евгения Голубева, 1993 года рождения, Демченко отметил, что ГПСУ не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.
- Напомним, что 4 декабря около 11:00 российские пограничники заявили о нарушении в полночь границы с Украиной в РФ группой лиц. Неизвестные якобы открыли огонь из оружия, и в результате ответного огня один из них погиб, еще двое сбежали на территорию Украины.
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