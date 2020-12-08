Стрельба на границе: Россия отказывается от встречи с украинскими пограничниками

8 декабря, 2020, 15:08

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что Россия отказывается от встречи с украинскими пограничниками и заявляет об одностороннем расследовании заявленного ФСБ РФ "инцидента со стрельбой" на границе 4 декабря

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Государственная пограничная служба Украины обратилась к пограничному представителю Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участкам провести встречу заместителей Пограничных представителей сторон. Зато российская сторона отметила о проведении ею одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти", - сказал спикер.

Демченко заявил, что эта ситуация похожа "исключительно на манипулирование и сокрытие информации и непонятные провокационные действия".