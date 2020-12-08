Спонсор МЮ согласился выкупить Роналду у "Ювентуса"

8 декабря, 2020, 15:25

Титульный спонсор "Манчестер Юнайтед" Chevrolet готов выкупить португальского футболиста Криштиану Роналду у "Ювентуса"

Об этом сообщает Auto Esporte .

По информации издания, компания Chevrolet, которая является титульным спонсором английского "Манчестер Юнайтед", готова профинансировать трансфер форварда итальянского "Ювенутса" Криштиану Роналду.

Португалец выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. Вместе с "МЮ" он выиграл девять трофеев.

Отмечается, что акции "Ювентуса" выросли на 30% после того, как в команде появился Роналду. Футболист перешел в туринский клуб из испанского "Реала" в июле 2018 года. "Ювентус" заплатил за португальца 112 млн евро.

3 декабря стало известно, что для португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду гол в ворота "Динамо" в Лиге чемпионов стал 750-м в карьере .

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