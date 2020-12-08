"Динамо" - "Ференцварош": какой результаты нужен киевлянам для выхода в плей-офф Лиги Европы

8 декабря, 2020, 08:42

В заключительном матче Лиги чемпионов "Динамо" устроит победа или ничья с венгерским "Ференцварошем" для выхода в плей-офф Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 5-ти туров группового раунда Лиги чемпионов киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.

"Динамо" и "Ференцварош" потеряли шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и поспорят за третью итоговую позицию, которая дает право выступить в плей-офф Лиги Европы.

Для того, чтобы финишировать на третьем месте, "Динамо" сегодня в Киеве нужно победить "Ференцварош" или сыграть вничью 0: 0, 1: 1, 2: 2.

Поскольку в Будапеште команды свели матч вничью 2: 2, а у динамовцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей, то венграм, чтобы иметь преимущество по личным встречам, нужно играть вничью 3: 3 и больше. Сверхрезультативная ничья или победа выведет "Ференцварош" в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, 28 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb