"Динамо" - "Ференцварош": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

8 декабря, 2020, 13:40

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом решающего матча Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ведущие букмекерские конторы отдают предпочтение в игре 6-го тура Лиги чемпионов "Динамо". На победу киевлян они предлагают коэффициент 1,80, на ничью дают 3,80, а на победу "Ференцвароша" - 4,33.

После 5-ти туров группового раунда Лиги чемпионов киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй. Динамовцы спорят с венграми за третье место и путевку в Лигу Европы.

Матч "Динамо" - "Ференцварош" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00.

Напомним, 28 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем".

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