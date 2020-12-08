"Динамо" победило "Ференцварош" и вышло в Лигу Европы

Единственный гол во встрече забил центральный защитник Денис Попов. Футболист головой замкнул навес Карлоса Де Пени со штрафного удара.

После 6-го тура у "Динамо" 4 балла и завершает групповой этап на третьем месте. Команда продолжит свой еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы. "Ференцварош" Сергея Реброва с 1 пунктом занял четвертое место. Победу в квартете G получил туринский "Ювентус". Второе место в испанской "Барселоны".

Лига чемпионов

6-й тур

8 декабря

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Ференцварош" (Венгрия) 1:0

Гол: Попов, 60

В другом матче итальянский "Лацио" сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» .