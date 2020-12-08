Нет справедливости в мире: Лукашенко о запрете посещать Олимпиаду-2020

8 декабря, 2020, 13:10

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал решение Международного олимпийского комитета запретить посещать Игры в Токио несправедливым

Об этом сообщает TUT.by .

По словам Лукашенко, из-за запрета посещать Олимпиаду, которая состоится летом 2021 года в Токио, он подаст в суд.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина - я свою страну защищаю ?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не брал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И хорошо я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику строишь - будешь врагом ", - сказал Лукашенко.

Напомним, 7 декабря Александру Лукашенко запретили посещать мероприятия , связанные с Олимпийскими играми.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb