Холифилд заявил, что в третий раз выйдет на ринг против Тайсона

8 декабря, 2020, 12:40

Американские легенды бокса Майк Тайсон и Эвандер Холифилд ведут переговоры о третьем поединке

Об этом сообщает TMZ Sports .

По словам Эвандера Холифилда, он близок к подписанию контракта на выставочный поединок против Майка Тайсона, которого он уже дважды побеждал в своей карьере.

"У нас однозначно были разговоры с ними. Похоже, что этот поединок состоится. Давайте сделаем это, ребята. Все очень просто. Давайте устроим этот бой. Я вижу, что Тайсон - единственный парень, которого хотят увидеть зрители. Если ты что-то делаешь, то делаешь это для людей. Цель - это люди, поскольку именно они дают старт всего этого. Что касается Тайсона, если бы этого не хотели болельщики, я бы ничего ему не говорил. Я очень уверенный человек. Я думаю, что наш поединок состоится ", - сказал Холифилд.

Холифилд в 1996 году выиграл у Тайсона техническим нокаутом, а в 1997-м победил дисквалификацией за откушенный ухо.

Напомним, 2 декабря Эвандер Холифилд вызвал на бой другого легендарного американского боксера Майка Тайсона.

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