Подпиши контракт и выходи на ринг: Холифилд бросил вызов Тайсону

2 декабря, 2020, 11:01

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд вызвал на бой другого легендарного американского боксера Майка Тайсона

Об этом сообщает mmafighting.

После выставочного боя Майка Тайсона против Роя Джонса, в котором была зафиксирована ничья, Эвандер Холифилд призвал 54-летнего американца немедленно подписать контракт на поединок и выйти с ним на ринг.

"Рой Джонс был хорошим соперником для Майка, но бой со мной был бы большим событием. Единственный бой, который кто-то хочет видеть, это бой между нами. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не должны этого делать. Больше никаких оправданий. В субботу вечером ты сказал, что готов драться со мной, так что подпиши контракт и выходи на ринг, Тайсон. Мир ждет, и теперь все зависит от тебя. Я готов", - сказал Холифилд.

Эвандер Холифилд, которому сейчас 58 лет, и Тайсон провели два поединка в 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.

Напомним, 1 декабря Майк Тайсон заявил, что хочет драться каждые два месяца и провести третий бой с другим ветераном из США - Эвандером Холифилдом.

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