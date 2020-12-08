Гройсман против накопительной пенсионной системы: она может стать большой аферой

8 декабря, 2020, 21:51

Введение накопительной пенсионной системы может стать большой аферой государства

Такое предостережение выразил Владимир Гройсман, экс-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Они хотят провести накопительную систему. Я считаю, что это огромный риск для пенсионеров. О чем идет речь? О том, что каждый пенсионер или сейчас работающий должен на специальные счета государства отчислять какую-то частичку своей заработной платы и ее там накапливать", - сказал Гройсман.

Он убежден, что если бы в 2000 году пенсионеру предложили отложить 1000 грн или $ 200 под проценты на 20 лет, то сейчас человек не получил бы те же $ 200 в гривне, то есть 5700 грн.

Зато бывший премьер-министр уверен, что положенные дома в 2000 году $ 200 остались бы теми же $ 200.

"То есть сегодня это предложение против пенсионеров. Это для того, чтобы снять с плеч выплату пенсий и передать каким-то фондам, которые не смогут обеспечить, чтобы эти средства начали работать и накапливаться. То есть это может быть большой-большой аферой нашего государства", - отметил Гройсман.

Он выступил против таких изменений.

"Поэтому я категорически против. Наши международные партнеры тоже не поддерживают это решение, потому что они понимают, что здесь есть начало, но нет конца. То есть в конце концов все будут обманутыми", - добавил он.