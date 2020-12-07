В МИД считают, что поставки оружия из США будет продолжаться при Байдене

7 декабря, 2020, 09:20

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что поставка оружия из США будет продолжаться и при Джо Байдене

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльным к ней спикерам, война разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации ", - отметил Кулеба.

Также он благодарен администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины, но считает ошибкой непредоставление Украине оружия.

Напомним, что российский ученый Андрей Зубов заявил, что Байден не пойдет путем Обамы и предоставлять Украине оружие.

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