В МИД считают, что поставки оружия из США будет продолжаться при Байдене
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.
"Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльным к ней спикерам, война разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации ", - отметил Кулеба.
Также он благодарен администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины, но считает ошибкой непредоставление Украине оружия.
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Напомним, что российский ученый Андрей Зубов заявил, что Байден не пойдет путем Обамы и предоставлять Украине оружие.
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