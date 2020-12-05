Байден не пойдет по пути Обамы. Он даст Украине оружие, - Зубов

5 декабря, 2020, 19:01

Джо Байден будет помогать Украине оружием и не только. Здесь он не пойдет по пути Обамы, а будет последователен с Трампом

Такое мнение высказал российский публичный интеллектуал Андрей Зубов в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV .

"После победы Джо Байдена на президентских выборах в США для многих украинцев встал вопрос будет ли помогать новоизбранный президент Украиные? Хочу, со стопроцентной уверенностью, заверить, что Байден не пойдет по пути Обамы, а будет последователен с Трампом. Ведь именно его предшественник дал Украине летальную оружие. И если такую политику Байден будет не просто продолжать, а больше развивать стратегические двусторонние отношения, то это станет еще одним мощным ударом для ослабления позиций РФ в Восточной Европе", - заявил Зубов.

Российский оппозиционер также добавил, что активность такой помощи зависит только от украинской власти.

"Хочу отметить, что такая помощь от Байдена будет иметь и определенные требования к Украине. В частности, будут очень пристально следить за работой независимых финансовых и юридических (ред. НБУ, КСУ) учреждений. Это долгий процесс, но он возможен. Уничтожение коррупционных схем и олигархического влияния на власть только ускорит двусторонние отношения Украины и США", - добавил Андрей Зубов

Напомним, 5 декабря бывший спецсоветник государственного секретаря США Пол Гобл заявил, что Кремль делает все для того, чтобы Украина не стала государством.

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