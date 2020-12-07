В Литве с 9 декабря можно будет выходить из дома только по уважительной причине

7 декабря, 2020, 20:34

Правительство Литвы усиливает карантин, людей призывают оставлять жилье только по уважительной причине

Об этом сообщает LRT.

Во время карантина жители Литвы смогут покидать место жительства только для работы, посещения мест торговли, учреждений здравоохранения или для получения других услуг. Государственные и муниципальные ведомства переходят к дистанционной работе, школу будут посещать только ученики начальных классов, также запрещаются частные праздники с участием более двух семей.

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Постановление вступает в силу 9 декабря, а карантин продлен до 31 декабря.