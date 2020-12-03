Испания усиливает карантин на католическое Рождество

3 декабря, 2020, 10:47

Правительство Испании ограничил до 10 человек количество людей, которым разрешено собираться на рождественские и новогодние праздники

Об этом сообщил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла, передает Reuters .

Начало комендантского часа будет перенесено на 1:30 с 23:00. 24 декабря и 31 декабря.

С 23 декабря по 6 января в стране будет запрещено перемещение людей между регионами, кроме посещения семьи.

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Число же людей, которые смогут собираться на семейное празднование, ограничивается до 10. Каждый регион может вводить ограничения самостоятельно.