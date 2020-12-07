В Кривом Роге на выборах победил представитель ОПЗЖ Павлов
7 декабря, 2020, 21:09
На выборах городского головы Кривого Рога во втором туре победил представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные ТИК.
По данным, за Павлова проголосовало 56,97% избирателей.
Кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик получил 40% голосов.
Всего в голосовании приняли участие 171 тысяча избирателей.
- В Кривом Роге 6 декабря состоялось повторное голосование на выборах городского головы.
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