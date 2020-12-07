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Espreso.tvОбществоВ Кривом Роге на выборах победил представитель ОПЗЖ Павлов

В Кривом Роге на выборах победил представитель ОПЗЖ Павлов

На выборах городского головы Кривого Рога во втором туре победил представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные ТИК.

По данным, за Павлова проголосовало 56,97% избирателей.

Кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик получил 40% голосов.

Всего в голосовании приняли участие 171 тысяча избирателей.

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