Кривой Рог сегодня выбирает мэра

6 декабря, 2020, 08:30

В Кривом Роге в воскресенье, 6 декабря 2020 года, проходит повторное голосование на выборах городского головы

За пост мэра борются кандидат от "Слуги народа" гендиректор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - советник мэра Кривого Рога Константин Павлов, передает Еспресо. TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, который на этом посту в течение 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании по состоянию здоровья.

При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

25 октября за Вилкула (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива") проголосовали 80 655 избирателей (44,96%), за Шевчика - 45 213 (25,94%), Павлов был на третьем месте и набрал 15 941 голос (9,15%).

Повторное голосование состоится на 294 избирательных участках.

Участвовать в нем могут более 484,8 тыс. избирателей.

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