Со штрафами до 8 500 грн: комитет Рады поддержал законопроект о запрете пластиковых пакетов

7 декабря, 2020, 19:40

Экологический комитет рекомендовал Верховной Раде запретить оборот пластиковых пакетов, а в случае использования штрафовать

Об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на своей странице в Facebook.

"Только что депутатами парламентского комитета был поддержан законопроект №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов" для рассмотрения во втором чтении и принятия его Верховной Радой в целом", - написал министр.

Проектом закона предлагается запретить: сверхлегкие пластиковые пакеты; легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм; оксоразлагающиеся (оксобиоразлагающиеся) пластиковые пакеты.

Читайте также: В Германии утвердили запрет на продажу пластиковых пакетов в супермаркетах

"Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченой величины (225х345х450 мм), используемых для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой", - сообщил Абрамовский.

Предусмотрены штрафы:

- распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1 700 до 3 400 грн;

- за повторное нарушение будет взыматься штраф от 3 400 до 8 500 грн.

Шаг к жизни без пластика Сразу после правительственной совещания принял участие в заседании # ЕкоКомитету. Только депутатами ... Опубликовано Романом Абрамовский Понедельник, 7 декабря 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb