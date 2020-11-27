В Германии утвердили запрет на продажу пластиковых пакетов в супермаркетах

27 ноября, 2020, 14:00

Бундестаг одобрил запрет на использование пластиковых пакетов с 2022 года

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соответствующий запрет немецкий Бундестаг принял на заседании в четверг, 26 ноября.

После переходного периода, который по настоянию розничной торговли увеличили с 6 до 12 месяцев, пластиковые пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров будут запрещены. Именно такие пакеты предлагают на кассах в магазинах. Не подпадают под запрет сумки для многократного использования, а также тонкие пластиковые кульки, которые используются в отделах для продажи овощей и фруктов.

В организации по защите окружающей среды WWF считают, что запрет на использование пластиковых пакетов имеет скорее символический характер, ведь в Германии только 1% потребления синтетических материалов приходится на пластиковые пакеты.

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