Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 8641 новый случай
В частности, заболели 390 детей и 284 медработника, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1037 человек;
- летальных случаев - 145;
- выздоровели - 5123 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 33 502 (в том числе методом ПЦР - 27881, методом ИФА - 5621).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 821 947 человек;
- выздоровели - 423 704 человека;
- летальных исходов - 13 733;
- проведения ПЦР-тестов - 4807961.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 81335 случаев;
Винницкая область - 18 714 случаев;
Волынская область - 26 211 случаев;
Днепропетровская область - 45 040 случаев;
Донецкая область - 25792 случаи;
Житомирская область - 32 318 случаев;
Закарпатская область - 24 663 случая;
Запорожская область - 36 937 случаев;
Ивано-Франковская область - 39 438 случаев;
Киевская область - 43854 случаи;
Кировоградская область - 6360 случаев;
Луганская область - 7088 случаев;
Львовская область - 50 175 случаев;
Николаевская область - 21 429 случаев;
Одесская область - 51 810 случаев;
Полтавская область - 25 655 случаев;
Ровенская область - 33 714 случаев;
Сумская область - 33 658 случаев;
Тернопольская область - 29 788 случаев;
Харьковская область - 59 393 случая;
Херсонская область - 12 159 случаев;
Хмельницкая область - 32 429 случаев;
Черкасская область - 27 167 случаев;
Черновицкая область - 35 378 случаев;
Черниговская область - 21 442 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 7 декабря 2020. В частности,...Опубликовано Максим Степанов воскресеньем, 6 декабря 2020
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