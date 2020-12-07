Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 8641 новый случай

7 декабря, 2020, 08:09

8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 7 декабря

В частности, заболели 390 детей и 284 медработника, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1037 человек;

летальных случаев - 145;

выздоровели - 5123 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 33 502 (в том числе методом ПЦР - 27881, методом ИФА - 5621).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 821 947 человек;

выздоровели - 423 704 человека;

летальных исходов - 13 733;

проведения ПЦР-тестов - 4807961.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 81335 случаев;

Винницкая область - 18 714 случаев;

Волынская область - 26 211 случаев;

Днепропетровская область - 45 040 случаев;

Донецкая область - 25792 случаи;

Житомирская область - 32 318 случаев;

Закарпатская область - 24 663 случая;

Запорожская область - 36 937 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 438 случаев;

Киевская область - 43854 случаи;

Кировоградская область - 6360 случаев;

Луганская область - 7088 случаев;

Львовская область - 50 175 случаев;

Николаевская область - 21 429 случаев;

Одесская область - 51 810 случаев;

Полтавская область - 25 655 случаев;

Ровенская область - 33 714 случаев;

Сумская область - 33 658 случаев;

Тернопольская область - 29 788 случаев;

Харьковская область - 59 393 случая;

Херсонская область - 12 159 случаев;

Хмельницкая область - 32 429 случаев;

Черкасская область - 27 167 случаев;

Черновицкая область - 35 378 случаев;

Черниговская область - 21 442 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 7 декабря 2020. В частности,... Опубликовано Максим Степанов воскресеньем, 6 декабря 2020