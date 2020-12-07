"Вопрос уменьшения зараженных COVID-19": Кулеба объяснил, когда для Украины откроют границы ЕС

7 декабря, 2020, 08:57

Руководитель Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, когда смогут открыть границы ЕС для Украины

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС. Но не надо все сводить к ЕС. На самом деле в мире есть куда поехать, и мы постоянно работаем с разными странами мира, чтобы разблокировать возможность для украинцев туда поехать ", - отметил Кулеба.

Министр отметил, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, есть 63 страны, куда можно поехать.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине нецелесообразно .

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