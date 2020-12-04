Кулеба: Ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно, локдаун пока не грозит отдыху за рубежом

4 декабря, 2020, 14:24

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине нецелесообразно

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

"Моя позиция как министра иностранных дел - закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что окончательное решение по карантинным мероприятиям будет приниматься коллегиально всем составом правительства.

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Министр отметил, что есть разница между карантинными мерами, которые вводились весной во время локдауна и теми, которые могут ввести сейчас.

"Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию ", - добавил Кулеба.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии усиления карантина транспорт будет работать .

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