Правительство Греции продлило локдаун в стране до 7 января

7 декабря, 2020, 16:03

Греция продлила свои меры по ограничению распространения COVID-19 до 7 января

Об этом сообщает Ekathimerini.

Правительство Греции продолжил Коронавирусная локдаун.

Официальный представитель правительства Греции Стелиоса Петсаса отметил, что в стране до 7 января будут закрыты школы, рестораны, бары, корты и горнолыжные курорты.

Также ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур.

Он анонсировал и новые кранатинные меры в отношении церквей, парикмахерских и розничных магазинов. О них станет известно на этой неделе.

Напомним, с 7 ноября в Греции был введен трехнедельный локдаун.

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