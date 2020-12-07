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Espreso.tvМирПравительство Греции продлило локдаун в стране до 7 января

Правительство Греции продлило локдаун в стране до 7 января


фото: reuters
Греция продлила свои меры по ограничению распространения COVID-19 до 7 января

Об этом сообщает Ekathimerini.

Правительство Греции продолжил Коронавирусная локдаун.

Официальный представитель правительства Греции Стелиоса Петсаса отметил, что в стране до 7 января будут закрыты школы, рестораны, бары, корты и горнолыжные курорты.

Также ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур.

Он анонсировал и новые кранатинные меры в отношении церквей, парикмахерских и розничных магазинов. О них станет известно на этой неделе.

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