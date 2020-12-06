В СНБО рассказали, когда в Украине начнется массовая вакцинация от COVID-19
Об этом заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко, сообщает "Украина 24" .
По его словам, после получения вакцины понадобится время, чтобы подготовить инфраструктуру и логистику.
"Главное - не проблема вакцины, а проблема вакцинации. То есть нужно подготовить всю инфраструктуру, логистику, для того, чтобы ее провести правильно. Думаю, в Украине вакцина в тех количествах, о которых можно говорить, появится в начале второго квартала следующего года . Но массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать ", - сказал Комиссаренко.
- Напомним, 5 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 8 млн доз вакцины от COVID-19 поступят в Украину весной 2021 года.
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