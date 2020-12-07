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Espreso.tvСпортЛучший бомбардир УПЛ может продолжить карьеру в "Динамо"

Лучший бомбардир УПЛ может продолжить карьеру в "Динамо"


фото: olimpik.com.ua
Форвард донецкого "Олимпика" Захедитабар Шахаб может продолжить карьеру в киевском "Динамо"

Об этом сообщает Tasnim.

Нападающий "Олимпика" Захедитабар Шахаб близок к тому, чтобы сменить клуб в зимнее трансферное окно. По информации источника, главным претендентом на форварда является именно киевское "Динамо".

В этом сезоне 25-летний иранец провел 12 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи за "Олимпик". Захедитабар Шахаб возглавляет гонку бомбардиров УПЛ. Ориентировочная трансферная стоимость иранца составляет 500 тыс. евро.

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