Лучший бомбардир УПЛ может продолжить карьеру в "Динамо"
7 декабря, 2020, 15:30
Форвард донецкого "Олимпика" Захедитабар Шахаб может продолжить карьеру в киевском "Динамо"
Об этом сообщает Tasnim.
Нападающий "Олимпика" Захедитабар Шахаб близок к тому, чтобы сменить клуб в зимнее трансферное окно. По информации источника, главным претендентом на форварда является именно киевское "Динамо".
В этом сезоне 25-летний иранец провел 12 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи за "Олимпик". Захедитабар Шахаб возглавляет гонку бомбардиров УПЛ. Ориентировочная трансферная стоимость иранца составляет 500 тыс. евро.
- 27 ноября форвард донецкого "Олимпика" Захедитабар Шахаб заявил о желании перейти в киевское "Динамо".
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