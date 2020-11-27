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Espreso.tvСпортЛучший бомбардир УПЛ заговорил о желании перейти в "Динамо"

Лучший бомбардир УПЛ заговорил о желании перейти в "Динамо"


фото: olimpik.com.ua
Форвард донецкого "Олимпика" Захедитабар Шахаб заявил о желании перейти в киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Бомбардир".

Шахаб признался, что он хотел бы играть в большом клубе.

"Динамо" - большой клуб с огромной армией фанатов. Мне кажется, что это самый старый клуб Украины. Хотел бы играть за них? Почему бы и нет. Большой клуб, много болельщиков. Я хочу играть в большом клубе ", - сказал Шахаб.

В этом сезоне 25-летний иранец провел 10 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи за "Олимпик". Захетдибар Шахаб делит первую вторую строчку с форвардом полтавской "Ворсклы" Владиславом Кулача в гонке бомбардиров УПЛ.

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