Лучший бомбардир УПЛ заговорил о желании перейти в "Динамо"

27 ноября, 2020, 14:28

Форвард донецкого "Олимпика" Захедитабар Шахаб заявил о желании перейти в киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Бомбардир".

Шахаб признался, что он хотел бы играть в большом клубе.

"Динамо" - большой клуб с огромной армией фанатов. Мне кажется, что это самый старый клуб Украины. Хотел бы играть за них? Почему бы и нет. Большой клуб, много болельщиков. Я хочу играть в большом клубе ", - сказал Шахаб.

В этом сезоне 25-летний иранец провел 10 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи за "Олимпик". Захетдибар Шахаб делит первую вторую строчку с форвардом полтавской "Ворсклы" Владиславом Кулача в гонке бомбардиров УПЛ.

19 ноября стало известно, что матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги "Олимпик" - "Заря" перенесен из-за вспышки коронавируса .