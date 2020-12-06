Украина потребует отключения РФ от "международной расчетной системы", - Кравчук

6 декабря, 2020, 08:53

Если конфликт на Донбассе не будет урегулирован, после новогодних праздников Украина потребует усилить санкции в отношении России

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Еспресо.TV.

"Это могут быть санкции, которые называются "международная расчетная система". Мы будем этого требовать", - сказал Кравчук.

Вместе с тем Украина, по его словам, не станет "требовать войны", поскольку это не соответствует "демократической философии" страны, и будет согласовывать свои действия с западными партнерами.

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