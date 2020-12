Google представил топ песен, которые искали с помощью напевания

7 декабря, 2020, 22:54

Google добавил возможности искать песни через голосовой ассистент, Billboard опубликовал список, содержащий 100 топ-песен, которые искали люди

Сайт опубликовал рейтинг песен.

Топ-5 композиций:

Lil Nas - Old Town Road.

2. Rick Astley - Never Gonna Give You Up

3. Tonce and I - Dance Monkey

4. Gabby Barret - I Hope

5. Imagine Dragons - Beliver.

Пользователям, которые хотят найти песню, название которой они не знают или забыли, будет достаточно открыть приложение и спросить у Google "Что это за песня?" Именно рейтинг таких песен представлен в списке.

Затем пользователи смогут напеть или насвистать отрывок песни, и, приложение автоматически представит несколько вариантов песен.