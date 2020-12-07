Google представил топ песен, которые искали с помощью напевания
7 декабря, 2020, 22:54
Google добавил возможности искать песни через голосовой ассистент, Billboard опубликовал список, содержащий 100 топ-песен, которые искали люди
Сайт опубликовал рейтинг песен.
Топ-5 композиций:
- Lil Nas - Old Town Road.
2. Rick Astley - Never Gonna Give You Up
3. Tonce and I - Dance Monkey
4. Gabby Barret - I Hope
5. Imagine Dragons - Beliver.
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Пользователям, которые хотят найти песню, название которой они не знают или забыли, будет достаточно открыть приложение и спросить у Google "Что это за песня?" Именно рейтинг таких песен представлен в списке.
Затем пользователи смогут напеть или насвистать отрывок песни, и, приложение автоматически представит несколько вариантов песен.
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