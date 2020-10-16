Напой мелодию - найди песню: в Google появилась новая функция

16 октября, 2020, 15:21

В приложении поисковой системы Google появилась новая функция, которая поможет пользователям найти песню, не зная ее названия

Об этом сообщает портал GSM Arena, передает Укринформ.

Пользователям, которые хотят найти песню, название которой они не знают или забыли, будет достаточно открыть приложение и спросить у Google "Что это за песня?"

Затем пользователи смогут напеть или насвистать отрывок песни, и, приложение автоматически представит несколько вариантов песен с наибольшим процентом всхожести до "исполняемой композиции".

В компании отмечают, что приложению "помогает" уже натренированная система на основе искусственного интеллекта.

Сейчас функция доступна на операционных системах iOS и Android.

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