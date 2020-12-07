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Espreso.tvОбществоГенассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма

Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма

Генеральная ассамблея ООН поддержала поданый Украинной проект резолюции по российской милитаризации оккупированного Крыма

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект резолюции поддержали 63 страны, против выступили 17, и еще 62 государства воздержались.

В частности, поддержали резолюцию: Германия, Грузия, Венгрия, Польша, Франция, Хорватия, Израиль, Италия, США, Турция, Великобритания, Эстония, Швейцария и Кипр.

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Против украинской резолюции проголосовали Россия, Армения, Беларусь, Сербия, Сирия, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа и Иран.

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7 декабря, 2020 понедельник

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