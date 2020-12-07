Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма
7 декабря, 2020, 19:01
Генеральная ассамблея ООН поддержала поданый Украинной проект резолюции по российской милитаризации оккупированного Крыма
Об этом сообщает РБК-Украина.
Проект резолюции поддержали 63 страны, против выступили 17, и еще 62 государства воздержались.
В частности, поддержали резолюцию: Германия, Грузия, Венгрия, Польша, Франция, Хорватия, Израиль, Италия, США, Турция, Великобритания, Эстония, Швейцария и Кипр.
Читайте также: Комитет Генассамблеи ООН поддержал обновленную резолюцию по правам человека в Крыму, - Кулеба
Против украинской резолюции проголосовали Россия, Армения, Беларусь, Сербия, Сирия, Венесуэла, Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа и Иран.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb